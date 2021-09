Entrez sans frapper 24/09/2021

"Les inconnus connus" d'Éric Russon : Une sacré équipe !



L'écrivain écossais Douglas Stuart pour son premier roman de "Shuggie Bain" (Globe), lauréat du Booker Prize 2020.

Il en rencontre littéraire Passa Porta avec Edouard Louis ce soir à 20h15 à Flagey (sur le changement de classe, le pouvoir de la littérature et la conscience des privilèges).



Glasgow, années 1980, sous le règne de fer de Margaret Thatcher. Agnes Bain rêvait d’une belle maison bien à elle, d’un jardin et d’un homme qui l’aime. À la place, son dernier mari la lâche dans un quartier délabré de la ville où règnent le chômage et la pauvreté. Pour fuir l’avenir bouché, les factures qui s’empilent, la vie quotidienne en vrac, Agnes va chercher du réconfort dans l’alcool, et, l’un après l’autre, parents, amants, grands enfants, tous les siens l’abandonnent pour se sauver eux-mêmes. Un seul s’est juré de rester, coûte que coûte, de toute la force d’âme de ses huit ans. C’est Shuggie, son dernier fils. Il lui a dit un jour :« Je t’aime, maman. Je ferai n’importe quoi pour toi. » Shuggie peine d’autant plus à l’aider qu’il doit se battre sur un autre front : malgré ses efforts pour paraître normal, tout le monde a remarqué qu’il n’était pas « net ». Harcèlement, brimades, injures, rien ne lui est épargné par les brutes du voisinage. Agnes le protégerait si la bière n’avait pas le pouvoir d’effacer tous ceux qui vous entourent, même un fils adoré. Mais qu’est-ce qui pourrait décourager l’amour de Shuggie ?



Ce vendredi 24 septembre, c'est les 30 ans de la sortie de "Nevermind" de Nirvana.

On en parle avec Bernard Dobbeleer.



La chanson de pompon : Dixie Chicks : "Not Ready to Make Nice" (2006).