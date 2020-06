Entrez sans frapper : Sophie Fontanel/ La Bagarre/Sébastien Ministru/Myriam leroy/Corentin Candi sur Auvio

Sophie Fontanel À quoi riment nos vies sexuelles ? Sophie Fontanel nous livre un petit recueil de textes sur l'évolution de nos relations sentimentales et sexuelles à l'époque de Mee too et des réseaux sociaux. Elle est notre invitée ce mercredi !



"Sa vie par procuration » de Myriam Leroy.



La journaliste et écrivaine française Sophie Fontanel pour « Les Fables de la Fontanel » (Robert Laffont).



La fable de la femme qui voulait que sa bouche ait du génie.

La fable de l’homme qui savait simuler aussi bien qu’une femme.

La fable de la peau de vache qui était cruelle sur Tinder.

La fable du producteur qui croyait vraiment tout possible.

La fable de la femme qui rêvait d’un peu de douceur.

La fable de l’homme qui saoulait tout le monde avec ses clichés.

La fable de la fille qui n’aimait pas qu’on lui présente des garçons.

La fable de l’homme mené par son imprévisible engin.

La fable de la femme qui en avait par-dessus la tête des fantasmes des autres.

La fable de l’homme qui voulait changer ses habitudes.

La fable de la jeune doublée par une vieille.

La fable de l’homme qui se trompait sur les femmes.

La fable de la femme qui voulait rire même au lit.

et autres histoires...



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma et à la littérature et on vous propose aussi un petit quiz musical et de culture générale.

Avec Myriam Leroy et Corentin Candi.



"Les chansons de ma mère" de Sébastien Ministru : "Quelque chose tient mon coeur" d'Herbert Léonard.