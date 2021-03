Entrez sans frapper : Spéciale Éric Clapton/Hugues Dayez/Laurence Bibot/Sébastien Ministru sur Auvio

"Paroles, Paroles" de Sébastien Ministru : "Les yeux de ma mère" d'Arno.



Jean-Sylvain Cabot pour son livre "Éric Clapton : Blues Power" (Le Mot et le Reste).



Au même titre que Jimi Hendrix, Jeff Beck ou Jimmy Page, Éric Clapton a marqué l'histoire du rock en tant que guitariste, d'abord avec les Yardbirds puis avec John Mayall et surtout chez Cream, au sein duquel il grave ses premiers classiques et repousse les limites de la guitare blues. En 1974, il rencontre un énorme succès avec l'album 461 Ocean Boulevard, notamment grâce sa reprise de « I Shot The Sheriff ». Ce disque marque le début d'une carrière prolifique et inégale, une période marquée par des succès populaires comme « Cocaine », « Tears in Heaven » « Layla » mais aussi par un alcoolisme destructeur. Jean-Sylvain Cabot retrace la carrière de ce musicien de génie, remontant une discographie qui s'étoffe encore de nos jours, émaillée de coups durs qui ne l'empêchent pas de se renouveler et de revenir sur le devant de la scène, décennie après décennie.



"J'entends des voix" de Laurence Bibot : la voix des jeunes.



Les sorties cinéma en VOD avec Hugues Dayez :



- « Le peuple loup » (Wolfwalkers), nominé à l'Oscar du meilleur film d'animation 2021 (sur Apple TV)

- « The front runner » de Jason Reitman (sur Netflix)

- Un petit film fantastique : « The block Island Sound » (Netflix)