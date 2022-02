Entrez sans frapper 24/02/2022

La chronique de Josef Schovanec : Judith Butler, philosophe américaine et professeure à l'Université Berkeley depuis 1993 dont le travail porte principalement sur le genre, les queers et la théorie queer.



Patrick Imbert pour son film "Le Sommet des Dieux", qui ouvre la 41e édition du Festival Anima, qui a lieu du 25 février au 6 mars, en salle à Flagey, au Palace et en ligne sur Anima Online.

Le film sortira le 23 mars dans les salles.



À Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l'on pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. Et si George Mallory et Andrew Irvine étaient les premiers hommes à avoir atteint le sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit Kodak Vest Pocket avec lequel ils devaient se photographier sur le toit du monde pourrait livrer la vérité. 70 ans plus tard, pour tenter de résoudre ce mystère, Fukamachi se lance sur les traces de Habu. Il découvre un monde de passionnés assoiffés de conquêtes impossibles et décide de l’accompagner jusqu’au voyage ultime vers le sommet des dieux.



Nouvelle diffusion : Les 20 ans de "Fight Club" de David Fincher.



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : « Nos vies en flammes » de David Joy (Sonatine).



Veuf et retraité, Ray Mathis mène une vie solitaire dans sa ferme des Appalaches. Dans cette région frappée par la drogue, la misère sociale et les incendies ravageurs, il contemple les ruines d’une Amérique en train de sombrer. Le jour où un dealer menace la vie de son fils, Ray se dit qu’il est temps de se lever. C’est le début d’un combat contre tout ce qui le révolte. Avec peut-être, au bout du chemin, un nouvel espoir.