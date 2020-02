Entrez sans frapper : Géraldine Chaplin/Anca Damian/José van Dam/Nicolas Herman/Michel Dufranne/Jean-Marc Panis sur Auvio

Émission 7ème art avec d'un côté Géraldine Chaplin, fille de Charlie Chaplin, pour le film "The Barefoot Emperor". Et de l'autre Anima, le festival international du film d'animation, qui a lieu toute la semaine de Carnaval à Bruxelles. Nouvelle diffusion de l'objet Pop de Nicolas Herman : le jukebox. Anima, le festival international du film d'animation de Bruxelles, a lieu jusqu'au 1er mars à Flagey et au Palace à Bruxelles. On en parle avec la réalisatrice roumaine Anca Damian pour son film "Marona", diffusé le 24/02 à 21h30 à Flagey. Le film sort ce mercredi 26 février sur nos écrans. Marona, une petite chienne bâtarde, a connu plusieurs foyers au cours de sa vie. Aujourd'hui frappée par un accident, elle se remémore ses aventures et les moments heureux partagés avec ses anciens maîtres, l'acrobate Manole, Istvan l'ingénieur et la petite Solange et sa famille. Ces souvenirs montrent combien son amour inconditionnel a apporté de la légèreté et de l'innocence dans la vie de ceux qu'elle a côtoyés. L'illustrateur belge Brecht Evens signe le graphisme des personnages tandis que les artistes visuelles Gina Thorstensen et Sarah Mazzetti en assurent les chatoyants décors. Nouvelle diffusion de la chronique « Polar et littérature de genre » de Michel Dufranne. À l'occasion du Nouvel An chinois le 25 janvier dernier, il nous parlait littérature SF chinoise avec : - « Le goût de la victoire » de Ken Liu (Outre Fleuve) - « La grâce des rois » de Ken Liu (Outre Fleuve et Pocket) - « Terre errante » de Liu Cixin (Actes Sud) L'actrice américaine Géraldine Chaplin, fille de Charlie Chaplin et Oona O'Neill, pour le film "The Barefoot Emperor" de Jessica Woodworth et Peter Brossens, la suite fictionnelle du documentaire satirique « King of the Belgians ». Le film est présenté ce soir à 19h30 à Bozar à Bruxelles et sortira le 4 mars sur nos écrans. « The Barefoot Emperor » raconte comment le dernier roi des Belges est devenu le premier empereur européen. Peter Van den Begin joue à nouveau le rôle de Nicolas III, roi des Belges. Dans King of the Belgians, il a vu son royaume s'écrouler, dans The Barefoot Emperor, le roi est blessé à l'oreille par balle à Sarajevo et se réveille dans la résidence d'été de Tito, l'ancien président yougoslave, sur une île au large de la côte ouest de la Croatie. Il tente de s'échapper, mais est retenu et ensuite nommé premier empereur de l'Europe nationaliste Nova par une délégation spéciale. Cependant, le roi ne veut plus que sa vie soit dictée par les autres et il décide de prendre son destin en main. Le feuilleton "Voix" de Jean-Marc Panis avec ce lundi : José van Dam. Elles remuent les scènes des grands opéras d'Europe. Elles font vibrer les oreilles et le cœur de milliers de personnes. Qui donc ? Les grandes voix lyriques de notre plat pays, pardi ! Ils sont nombreux à avoir suivi le chemin tracé par le légendaire José van Dam. Cette semaine, on part à la rencontre de ces voix pas comme les autres : celles du chant lyrique...