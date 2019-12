Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Spéciale Le Grand Bleu Le 11 mai 1988, Le Grand Bleu de Luc Besson sortait au cinéma. On en parle avec Éric Serra, le compositeur de la musique du film et Dick Tomasovic. Nouvelle diffusion de l'objet Pop de Nicolas Herman : le caddie. Noël au Théâtre a lieu du 26 au 29/12 à Bruxelles. On en parle avec Marie Delhaye, co-fondatrice de la Cie Karyatides et comédienne dans le spectacle "Frankenstein" (pour les 10 et plus), à voir au Théâtre Les Tanneurs à Bruxelles le samedi 28 décembre à 11h30 et 16h et Ariane Buhbinder, la metteuse en scène du spectacle "Mon p'tit Coco", une co-production de 2 compagnies La Berlue et L' Anneau Théâtre (pour les 3 ans et plus), à voir au Petit Théâtre Mercelis le vendredi 27 décembre à 10h et 16h. Nouvelle diffusion de la chronique polar et littérature de genre de Michel Dufranne et un focus sur les lendemains qui déchantent : - Olivier Paquet, "Les Machines Fantômes", L'Atalante - Thomas Bronnec, "La Meute", EquinoX/Les Arènes Le 11 mai 1988, « Le Grand Bleu » de Luc Besson sortait au cinéma. Le film raconte la rivalité de deux enfants (le Français Jacques Mayol et l'Italien Enzo Molinari), dans la mer, en Grèce, qui se poursuit lorsqu'ils sont adultes. Lequel des deux plongera le plus loin et le plus profond ? Leurs amours, leurs amitiés, avec les humains et avec les dauphins, à la poursuite d'un rêve inaccessible. Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg, nous parle de ce film, qui a fait 9 millions de spectateurs et qui est le plus grand succès de Luc Besson. Et ensuite Éric Serra, compositeur attitré de la musique des films de Luc Besson, nous parle du ciné-concert "Le Grand Bleu", qui sera à voir le 31 mars au Palais 12 à Bruxelles. Eric Serra et ses musiciens nous invitent à redécouvrir cette œuvre incontournable du cinéma français, qu'ils interprètent sur scène à l'identique pendant la projection du film, pour une expérience immersive exceptionnelle. Éric Serra a reçu le César de la meilleure musique de film en 1989 pour « Le Grand Bleu ». Le feuilleton "Les 9" de Jean-Marc Panis. 9 jours, 9 auteur-e-s du 9ème art. Il n'y a pas que Largo Winch et Blake et Mortimer dans la vie, et encore moins dans la bd. Alors on part à la rencontre de neuf auteur-e-s qui font bouger la bd franco-belge. Ce lundi : Catherine Meurisse ("La Légèreté" chez Dargaud).