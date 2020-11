Entrez sans frapper : Sofiane Pamart/Gaëtan Leboutte/Hélène Maquet/Michel Dufranne sur Auvio

Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne et un focus sur les "docu-romans" :



- Jax Miller, Les Lumières de l'aube, Plon

- Rachid Santaki, Laisse pas traîner ton fils, Filature(s)



Le réalisateur Gaëtan Leboutte pour son docu "La Mauvaise Herbe", qui est diffusé ce soir, le 23 novembre, sur La Trois à 21h05.



Tandis que Merlin s'efforce à rendre son potager magnifique, Élie cultive son esprit critique et forge son engagement politique. Au sein de l'Alter École - lieu de pédagogie alternative en pleine campagne Wallonne - ces deux adolescents vivent une année charnière, la dernière de l'enseignement secondaire. En prise avec leur désir d'autonomie et les exigences scolaires, ils s'éveillent au monde, comme des jeunes de leur âge et de leur génération.



Le pianiste français Sofiane Pamart pour la réédition de son album "Planet Gold" (avec 6 titres inédits).



"Machins, Machines" d'Hélène Maquet : « Ce que les réseaux sociaux font à nos photos ».