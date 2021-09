Entrez sans frapper 23/09/2021

L'objet Pop de Nicolas Herman : le pin's.



Flore Vasseur pour son docu "Bigger than Us", présenté au dernier Festival de Cannes (Sortie le 29/09).



Depuis 6 ans, Melati, 18 ans, combat la pollution plastique qui ravage son pays, l'Indonésie. Comme elle, une génération se lève pour réparer le monde. Partout, adolescents et jeunes adultes luttent contre la crise migratoire, démocratique ou climatique, et toute forme d'injustice. Seuls contre tous, parfois au péril de leur vie et sécurité, ils protègent, dénoncent, soignent les autres. La terre. Et ils changent tout. Melati part à leur rencontre à travers le globe. Elle veut comprendre comment tenir et poursuivre son action. Des favelas de Rio aux villages reculés du Malawi, des embarcations de fortune au large de l'île de Lesbos aux cérémonies amérindiennes dans les montagnes du Colorado, Rene, Mary, Xiu, Memory, Mohamad et Winnie nous révèlent un monde magnifique, celui du courage et de la joie, de l'engagement pour plus grand que soi. Alors que tout semble ou s'est effondré, cette jeunesse nous montre comment vivre. Et ce qu'être au monde, aujourd'hui, signifie.



Ce vendredi 24 septembre, c'est les 30 ans de la sortie de "Blood Sugar Sex Magik" des Red Hot Chili Peppers.



On en parle avec Bernard Dobbeleer.



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : « Changer : méthode » d'Edouard Louis (Seuil). « Une question s'est imposée au centre de ma vie, elle a concentré toutes mes réflexions, occupé tous les moments où j'étais seul avec moi-même : comment est-ce que je pouvais prendre ma revanche sur mon passé, par quels moyens ? J'essayais tout. » (É. L.)