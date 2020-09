Entrez sans frapper : Franck Bouysse/Joëlle Scoriels/Sébastien Ministru/Hugues Dayez sur Auvio

"Paroles, Paroles" de Sébastien Ministru : "C'est comme ça" des Rita Mitsouko.



L'écrivain français Franck Bouysse pour son roman "Buveurs de vent" (Albin Michel).



Ils sont quatre, nés au Gour Noir, cette vallée coupée du monde, perdue au milieu des montagnes. Ils sont quatre, frères et sœur, soudés par un indéfectible lien. Marc d'abord, qui ne cesse de lire en cachette. Matthieu, qui entend penser les arbres. Puis Mabel, à la beauté sauvage. Et Luc, l'enfant tragique, qui sait parler aux grenouilles, aux cerfs et aux oiseaux, et caresse le rêve d'être un jour l'un des leurs. Tous travaillent, comme leur père, leur grand-père avant eux et la ville entière, pour le propriétaire de la centrale, des carrières et du barrage, Joyce le tyran, l'animal à sang froid...



"La La Langue" de Joëlle Scoriels : une inspirante journée mondiale de la bisexualité, et le mot charia.



Les sorties cinéma avec Hugues Dayez :



- Rocks

- Lara Jenkins

- Les apparences