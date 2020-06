Entrez sans frapper : Girls Rock/La Bagarre/Jacques De Pierpont/Josef Schovanec/Adeline Dieudonné sur Auvio

Girls Rock PJ Harvey, Tina Turner, Nico, Anna Calvi, Véronique Sanson, Nina Hagen, Beth Ditto, Patti Smith... « Girls Rock » de Sophie Rosemont raconte les destins croisés de femmes rockeuses, ces combattantes prêtes à tout pour leur art, dont la plupart sont devenues des figures historiques contemporaines...



La journaliste française Sophie Rosemont pour son livre "Girls Rock" (Nil Éditions). On le considère depuis toujours comme un domaine farouchement masculin. Le mot même de rock'n'roll appelle habituellement des noms comme Elvis Presley, les Rolling Stones ou Nirvana. Et pourtant... Finissons-en avec l'image de muse ou de groupie qui colle aux femmes artistes et qui a initié tant de rumeurs fausses - Yoko n'était rien sans John, Cobain fut le compositeur fantôme du plus célèbre album de Hole, etc. Non seulement le rock'n'roll est accessible aux femmes, mais elles y sont indispensables ! D'ailleurs, qu'est-ce que le rock ? Au-delà de la guitare, il y a l'attitude : le style, l'aura, la démarche, la performance scénique, les engagements politiques, les amitiés et les amours passionnées...



