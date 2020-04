Entrez sans frapper : Lino Ventura/Joëlle Scoriels/Sébastien Ministru/Dick Tomasovic/Thierry Hellin sur Auvio

Les Tontons flingueurs, Les Barbouzes, L'aventure c'est l'aventure, Le Clan des Siciliens, Les Grandes Gueules... L'acteur italien Lino Ventura sera l'un des acteurs les plus populaires du cinéma français de la fin des années 50 jusqu'à sa mort en 1987. Focus ce jeudi avec Dick Tomasovic. "L'injuste destin du Pangolin", nouvelle séquence en forme de roman feuilleton pour se souvenir de ce qui va se passer au jour le jour dans ce confinement. Adeline Dieudonné, Myriam Leroy, Sébastien Ministru, Jérôme Colin et Eric Russon prêteront leur plume chaque jour pour écrire un petit chapitre de ce confinement... Épisode 27. Spéciale Lino Ventura pour les 30 ans de sa mort (le 22 octobre 1987). On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg. « Les gens que j'aime » de Sébastien Ministru, une chronique autour de la notion d'amitié. La « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux... Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement. Avec Joëlle Scoriels et Sébastien Ministru. Lecture d'un poème par Thierry Hellin : "La lettre en chemin" de Pablo Neruda.