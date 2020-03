Entrez sans frapper : Thomas Van Cottom/L'injuste destin du Pangolin/La Bagarre/Félix le Chat/Dick Tomasovic/Michel Dufranne/Laurence Bibot/Guillermo Guiz sur Auvio

« Une cabane est un endroit temporaire dans lequel on peut se protéger des intempéries. » En ces temps de confinement, « Cabane », le nouveau projet de Thomas (Jean Henri) Van Cottom, ex-batteur de Venus et Sharko et moitié de Soy Un Caballo, sorte d'album-refuge folk-pop, est plus que d'actualité. Jean-Marc Panis l'a rencontré pour nous. "La vie vue de chez soi" avec Laurence Bibot : Les enfants, criez moins fort ! "L'injuste destin du Pangolin", nouvelle séquence en forme de roman feuilleton pour se souvenir de ce qui va se passer au jour le jour dans ce confinement. Adeline Dieudonné, Myriam Leroy, Sébastien Ministru, Jérôme Colin et Eric Russon prêteront leur plume chaque jour pour écrire un petit chapitre de ce confinement... Épisode 4. L'album "Cabane", le projet de Thomas (Jean Henri) Van Cottom, sorti le 28 février dernier. Rencontre avec Jean-Marc Panis. Dick Tomasovic nous propose une nouvelle chronique toute cette semaine. Puisque les parents sont enfermés avec les enfants et qu'ils finiront par regarder des dessins animés, voici une petite série de chroniques où on revient sur les origines, les mythologies, les qualités, les inventions graphiques ou humoristiques, etc. de 5 personnages cultes du monde des cartoons. Aujourd'hui : Félix le Chat. Nouveauté : la « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux... Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement. Avec Michel Dufranne et Laurence Bibot. Lecture d'un poème par Thierry Hellin : "Le Baiser" de Germain Nouveau, dans le recueil "Valentines" (1885).