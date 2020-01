Entrez sans frapper : Spéciale Beethoven/Blandine de Caunes/Sébastien Ministru/Xavier Vanbuggenhout sur Auvio

De la musique classique avec le 250ème anniversaire de la naissance de Beethoven. Mais aussi Blandine de Caunes pour son livre "La mère morte" qui parle d'un double deuil, celui de sa mère Benoîte Groult, la grande militante féministe française et de sa fille Violette, décédée dans un accident de la route à l'âge de 36 ans...



Les sorties BD avec Xavier Vanbuggenhout :



- « Orwell » de Pierre Christin et Sébastien Verdier (Dargaud)

- « Nimona » de Noelle Stevenson (Dargaud)

- « Snoopy et les Peanuts, l'édition intégrale 1993-1994 » de Charles M. Schulz (Dargaud)



Blandine de Caunes, la fille de Benoîte Groult (qui aurait eu 100 ans le 31 janvier dernier), pour son roman "La mère morte" (Stock).



Une mère, âgée mais indépendante, se trompe de jour, de lieu de rendez-vous avec ses filles, achète des objets superflus et coûteux, oublie dans le coffre de sa voiture les fruits de mer bretons, et se lève la nuit, croyant partir pour une destination inconnue. Cela pourrait être drôle, si ce n'était une maladie mentale due à l'âge, et surtout si cette femme si confuse n'était pas la romancière Benoîte Groult, la mère de l'auteure de ce livre d'une force rare. Benoîte Groult, luttant, jouant avec sa propre fin, mais refusant avec rage de céder à la fatalité et à la vieillesse, elle qui a été une militante de l'association « Pour le droit de mourir dans la dignité ». Voici la femme intime, plus que la femme publique, ici telle qu'on ne la connaît pas, et qui écrivait : « Dans la vie, deux mondes se côtoient : celui des gens qui vont vivre et celui des gens qui vont mourir. Ils se croisent sans se voir. » Benoîte s'éteint en juin 2016 à Hyères, à 96 ans. Écrivaine comblée, mère et grand-mère heureuse, femme de combats remportés. Mais ce que ce livre raconte, ce n'est pas juste le deuil hélas ! prévisible d'une mère admirée et aimée, mais un double deuil : voici le terrible sens du titre, La mère morte. « Maman, mon dernier rempart contre la mort. Bientôt, ce sera moi le rempart pour ma fille ».



Le 1er avril 2016, la fille de Blandine de Caunes, Violette, 36 ans, meurt dans un banal accident de voiture, laissant orpheline sa fille Zélie. L'ordre du monde est renversé : Benoîte s'accroche à la vie, Blandine sombre, Violette n'est plus. De Benoîte Groult, sa fille a hérité l'humour et la force vitale. Ce livre n'est pas triste, au contraire. C'est une réconciliation entre trois générations de femme qui partagent le « même amour forcené pour la vie, toujours plus forte que tout », le credo de Benoîte qu'elle a transmis à sa fille.



2020 marque le 250ème anniversaire de la naissance de Ludwig van Beethoven, le grand compositeur et pianiste allemand.



Musiq3 lance l'année des 250 ans de la naissance de Beethoven par un week-end spécial en direct ! Du vendredi 24 au dimanche 26 janvier, retrouvez les animateurs de la chaîne pour des concerts, des émissions spéciales, des invités, des concours et bien entendu de la musique. Ce week-end sera l'occasion du lancement d'un feuilleton inédit intitulé Ludwig van Beethoven écrit par Cécile Poss. Un feuilleton diffusé chaque samedi sur Musiq3 à 9h00, du 25 janvier au 28 mars et sur La Première dans Un Jour dans l'histoire, chaque lundi à partir du 3 février.



On en parle avec Cécile Poss de Musiq3.



« Les chansons de ma mère » de Sébastien Ministru : « Angie » des Rolling Stones.