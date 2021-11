Entrez sans frapper 22/11/2021

"J'entends des voix" de Laurence Bibot : la voix des fonctionnaires.



Les 25 ans de "Mission Impossible" de Brian De Palma.



Les membres d'un commando de la CIA sont envoyés à Prague avec pour mission d'appréhender, lors d'une réception dans l'ambassade américaine, un espion ennemi qui s'apprête à dérober une disquette contenant la liste secrète des agents en Europe centrale. Seulement ils ignorent que la CIA, persuadée que le commando est infiltré par une taupe, a envoyé une seconde équipe sur place...



Les 50 ans de "French Connection" de William Friedkin.



Deux flics des stups, Buddy Russo et Jimmy Doyle, dit Popeye, se retrouvent sur la piste d'une grosse livraison d'héroïne en provenance de Marseille. De planques en filatures, d'arrestations en courses-poursuites dans les rues de New York, Popeye et Russo vont démanteler ce que les archives du crime appellent désormais... la French Connection.



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.



"Machins, Machines" d'Hélène Maquet : Les machines peuvent-elles donner un jugement moral ?