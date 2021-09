Entrez sans frapper 22/09/2021

"C'est un beau roman" de Sébastien Ministru : "Mathilde" de Jacques Brel.



Rosario Ligammari pour son livre "Buongiorno Pop : 100 albums italiens de 1960 à nos jours" (Le Mot et le Reste).



Au-delà des quelques artistes italiens qui jouissent d'une grande popularité en France, une multitude de pépites musicales reste à découvrir et c'est le projet de Buongiorno pop. Au menu de cette anthologie, cent albums - des historiques, des oubliés, des sous-estimés, de l'underground... - rassemblés sous le dénominateur pop, soit un format qui regroupe aussi bien le rock'n'roll (Adriano Celentano), le prog (Nino Ferrer), le jazz (Paolo Conte), le disco (Raffaella Carrà), la new wave (Litfiba) ou le rap (Jovanotti), des pionniers des années soixante à la réjouissante scène indie actuelle (Andrea Laszlo De Simone). Au fil des chroniques, certains aspects historiques ont été particulièrement mis en lumière, comme le rôle important de la contre-culture ou celui des femmes (Patty Pravo). À l'arrivée, ce livre est un plan pour voyager dans l'Italie de ces soixante dernières années, unifiée par la musique.



"La La Langue" de Joëlle Scoriels : Rhinocéros, nez qui coule, et kangourou...



Les sorties cinéma avec Hugues Dayez :



- Stillwater

- Tout s'est bien passé

- Dear Comrades !