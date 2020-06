Entrez sans frapper : Joël Dicker/ La Bagarre/Michel Dufranne/Guillemro Guiz/Laurence Bibot sur Auvio

Joël Dicker, l'auteur de « La Vérité sur l'affaire Harry Quebert » revient avec "L'Énigme de la chambre 622", un roman policier sur fond de triangle amoureux, jeux de pouvoir, coups bas, trahisons et jalousies, en plein cœur de sa ville natale...



"J'entends des voix" de Laurence Bibot.

Des punks aux majorettes, grâce aux archives de la Sonuma, Laurence Bibot entend des voix, ou plus précisément, elle les écoute. Les voix sont comme les odeurs, elles ont une puissance d'évocation immédiate. Écouter votre voix, c'est écouter votre histoire...

Aujourd'hui : les amateurs de peinture.



L'écrivain suisse Joël Dicker pour son roman "L'Énigme de la chambre 622" (Éditions de Fallois).



Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes suisses. L'enquête de police n'aboutira jamais. Des années plus tard, au début de l'été 2018, lorsqu'un écrivain se rend dans ce même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d'imaginer qu'il va se retrouver plongé dans cette affaire. Que s'est-il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier ?



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma et à la littérature et on vous propose aussi un petit quiz musical et de culture générale. Avec Guillermo Guiz et Laurence Bibot.



Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne : quand la fantasy se décline au féminin... Avec deux premiers romans très très intéressants :



- Sara Doke, "La Complainte de Foranza", Ed. Leha

- Claire Duvivier, "Un long voyage", Aux Forges de Vulcain