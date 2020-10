Entrez sans frapper : Spéciale Nan Goldin avec Xavier Canonne/Sébastien Ministru/Joëlle Scoriels/Hugues Dayez sur Auvio

"Paroles, Paroles" de Sébastien Ministru : « Les gens qui doutent » d'Anne Sylvestre.



Spéciale sur la photographe américaine Nan Goldin, à l'occasion de la sortie du livre "Nan Goldin" dans Les Cahiers de la Collection Lambert (Actes Sud Beaux-Arts).



On en parle avec Xavier Canonne, directeur du Musée de la Photographie de Charleroi.



Ce nouveau numéro des Cahiers de la Collection Lambert est consacré à Nan Goldin, photographe de l'intime et icône de toute une génération. Quelque quatre-vingts portraits, pris sur le vif, sont reproduits dans cet ouvrage, que l'on vit comme autant de témoignages poignants de la vie d'êtres chers qui se rencontrent, rient, s'enlacent, s'embrassent, s'aiment, souffrent, pleurent, meurent, et vivent de la manière la plus intense qui soit. L'œuvre de Nan Goldin est inséparable de sa vie : marquée par le suicide de sa sœur en 1963, c'est en photographiant sa famille qu'elle entame son œuvre photographique qui, par la suite, reste très proche de l'album de famille, par sa technique comme par ses sujets.



"La La Langue" de Joëlle Scoriels : la belle expression « tirer les vers du nez », avec aussi une ouaille et une vermine.



Les sorties cinéma avec Hugues Dayez :



- I am Greta

- Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary

- Poly