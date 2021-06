Entrez sans frapper : Frédéric Beigbeder/Hélène Maquet/Michel Dufranne sur Auvio

Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne et une spéciale foot avec :



- Stefano Massini, Le Ladies Football Club (Globe)

- Nick Hornby, Carton jaune (10/18)

- John King, Football Factory (Au Diable Vauvert)

- David Peace, Rouge ou Mort (Rivages)



L'écrivain, critique littéraire, animateur de télévision et réalisateur français Frédéric Beigbeder pour son livre "Bibliothèque de survie" (L'Observatoire).



« Le but de l'ouvrage que vous tenez entre les mains est de dire que la littérature ne doit pas être édulcorée, nettoyée ou purifiée. Les meilleurs livres sont souvent salaces, répugnants, couverts de crachats, obscènes, ils exploitent ce qu'il y a de plus voyeur en nous, ils exposent ce que la société voudrait masquer, ils révèlent la face obscure de notre humanité, ils fabriquent du beau avec du pervers, ils explorent les limites, dépassent les bornes, enfreignent les interdits. Mais surtout : ils se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Un bon livre est celui qui ne donne pas de leçons. » Dans un hit-parade aussi joyeux que corrosif, Frédéric Beigbeder inscrit pour l'éternité cinquante livres dans un panthéon littéraire où se croisent et s'apprivoisent Philip Roth, Simone de Beauvoir, Isaac Bashevis Singer, Virginie Despentes, Octave Mirbeau, Simon Liberati, Thomas Mann, ou Colette (évidemment). Et bien d'autres encore... Au-delà d'un top-50 revisité, c'est un véritable manifeste pour la littérature dans sa forme la plus pure et impure que signe Frédéric Beigbeder ; un remède imparable à notre époque en gueule de bois.



