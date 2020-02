Entrez sans frapper : Pascal Manoukian/Myriam Leroy/Jacques De Pierpont sur Auvio

Ancien reporter de guerre et directeur de l'agence CAPA Presse, Pascal Manoukian publie "Le Cercle des Hommes", un roman qui met en scène la rencontre d'un homme d'affaire occidental avec l'une des tribus indiennes les plus reculées d'Amazonie...



La chanson de Pompon : "It's Tight Like That" de Walter Barnes and His Royal Creolians.



L'écrivain français Pascal Manoukian, ancien grand reporter de guerre français, ancien directeur général de l'agence CAPA Presse, pour son roman "Le Cercle des Hommes" (Seuil).



L'Amazonie.

Perdue sous la canopée, une tribu d'Indiens isolés, fragilisés, menacés par les outrages faits à la forêt. Au-dessus de leurs têtes, un homme d'affaires seul et pressé, aux commandes de son avion, survole l'immense cercle formé par la boucle du fleuve délimitant leur territoire. Une rencontre impossible, entre deux mondes que tout sépare. Et pourtant, le destin va l'organiser. À la découverte de la « Chose », tombée du ciel, un débat agite la tribu des Yacou : homme ou animal ? C'est en essayant de leur prouver qu'il est humain que l'industriel finira par le devenir. Le Cercle des Hommes n'est pas seulement un puissant roman d'aventures, d'une richesse foisonnante, c'est aussi un livre grave sur le monde d'aujourd'hui et notre rapport à la nature.



« Sa vie par procuration » de Myriam Leroy.