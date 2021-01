Entrez sans frapper : Les 35 ans de Pixar/Nicolas Herman/Dick Tomasovic/Sébastien Ministru sur Auvio

"L'objet Pop" de Nicolas Herman : la bouteille de Jack Daniel's.



Toy Story, Le Monde de Nemo, Les Indestructibles, Ratatouille, WALL-E, Cars, Rebelle, Vice-Versa, Soul... Le célèbre studio d'animation américain fête ses 35 ans le 3 février prochain.



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : « Serge » de Yasmina Reza (Flammarion).



« Chez ma mère, sur sa table de chevet, il y avait une photo de nous trois rigolant enchevêtrés l'un sur l'autre dans une brouette. C'est comme si on nous avait poussés dedans à une vitesse vertigineuse et qu'on nous avait versés dans le temps. »