Entrez sans frapper 20/12/2021

"J'entends des voix" de Laurence Bibot : On ne tire pas la langue !



Mahamat-Saleh Haroun pour son film "Lingui, les liens sacrés", qui était en compétition officielle au Festival de Cannes 2021 et en sélection officielle au Film Fest Gent 2021.

Le film est projeté ce soir à 20h00 à Bozar à Bruxelles, suivi d'une conversation avec le réalisateur.

Le film sortira en salles le 12 janvier 2022.



Dans les faubourgs de N'djaména au Tchad, Amina vit seule avec Maria, sa fille unique de quinze ans. Son monde déjà fragile s'écroule le jour où elle découvre que sa fille est enceinte. Cette grossesse, l'adolescente n'en veut pas. Dans un pays où l'avortement est non seulement condamné par la religion, mais aussi par la loi, Amina se retrouve face à un combat qui semble perdu d'avance...



"Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain" de Jean-Pierre Jeunet fête ses 20 ans et ressort en salles ce mercredi 22/12.



Amélie, une jeune serveuse dans un bar de Montmartre, passe son temps à observer les gens et à laisser son imagination divaguer. Elle s'est fixé un but : faire le bien de ceux qui l'entourent. Elle invente alors des stratagèmes pour intervenir incognito dans leur existence. Le chemin d'Amélie est jalonné de rencontres : Georgette, la buraliste hypocondriaque ; Lucien, le commis d'épicerie ; Madeleine Wallace, la concierge portée sur le porto et les chiens empaillés ; Raymond Dufayel, son voisin.



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.



"Les inconnus connus" d'Éric Russon : les voeux de Noël du Roi en 1963.