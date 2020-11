Entrez sans frapper : Maxime Chattam/Éric Russon/Jacques De Pierpont sur Auvio

"Les inconnus connus" d'Éric Russon : Possédée pour la postérité.



Le romancier français Maxime Chattam pour son nouveau roman "L'illusion" (Albin Michel).



Bienvenue à Val Quarios, petite station de ski familiale qui ferme ses portes l'été. Ne reste alors qu'une douzaine de saisonniers au milieu de bâtiments déserts. Hugo vient à peine d'arriver, mais, déjà, quelque chose l'inquiète. Ce sentiment d'être épié, ces « visions » qui le hantent et cette disparition soudaine... Quels secrets terrifiants se cachent derrière ces murs ? Hugo va devoir affronter ses peurs et ses cauchemars jusqu'à douter de sa raison... Bienvenue à Val Quarios, une « jolie petite station familiale » où la mort rôde avec la gourmandise d'une tempête d'été.



La chanson de Pompon : "Liberté" de Angélique et Photis Ionatos.