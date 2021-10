Entrez sans frapper 20/10/2021

"C'est un beau roman" de Sébastien Ministru : "Gabrielle" de Johnny Hallyday.



Dick Tomasovic pour son livre (écrit avec Björn-Olav Dozo) "Dark Vador, à feu et à sang" (Les Impressions nouvelles).



Dark Vador, Chevalier Jedi et Seigneur Sith, est le personnage central de la célèbre saga cinématographique Star Wars, développée par George Lucas dès 1977. Son apparence effrayante, son charisme intimidant et son terrible destin en ont fait l'une des plus grandes icônes de la culture populaire et l'incarnation du Mal absolu. Mais l'intérêt de la figure réside peut-être davantage dans ses ambivalences. Pour le comprendre, il faut croiser les regards sociologiques et esthétiques, politiques et poétiques, qui permettront de suivre tant le processus de radicalisation spirituelle du personnage que sa métamorphose physique. Dark Vador est un autre Prométhée moderne, une autre créature de Frankenstein, qui transgresse les limites humaines, les lois naturelles et les principes divins. Du jeune et impétueux Anakin Skywalker, dévoré par une colère romantique, au cyborg terrifiant en quête de rédemption, Dark Vador est l'un de nos grands mythes modernes qui raconte autant nos phobies que nos fantasmes contemporains. Car qui n'a jamais été tenté par le côté obscur ?



"La La Langue" de Joëlle Scoriels : Emmitoufler. Avec un crochet par la nique et la mite...



Les sorties ciné avec Juliette Goudot :

- "Annette" de Leos Carax

- "The United States VS Billie Holiday" de Lee Daniels

- "Illusions perdues" de Xavier Giannoli