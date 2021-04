Entrez sans frapper : Jean-Bernard Pouy/Nicolas Herman/Gorian Delpâture/Xavier Vanbuggenhout sur Auvio

Les sorties BD de Xavier Vanbuggenhout :



- « La Météorite de Hodges » de Fabien Roché (Delcourt)

- « Moi, Menteur » d'Antonio Altarriba et Keko au dessin (Denoël Graphic)

- « La formidable épopée de Steve Lumour » de Fabcaro (Expé Editions)

- « Richard et les enfants d'Abraham - Tome 2 » de Lewis Trondheim (L'Association)

- « Kyoto Manga » de Mahler (L'Association)



Jean-Bernard Pouy pour le roman écrit avec Marc Villard : "La mère noire" (Gallimard/Série Noire).



Figures de proue de la Série Noire et du polar français, graphomanes talentueux, Jean-Bernard Pouy et Marc Villard ont entamé en 2005 un dialogue littéraire qui a donné naissance à plusieurs textes à quatre mains. Avec La mère noire, ils reforment leur duo pour la Série Noire et signent un roman riche des échanges et jeux de langage qui les caractérisent.



Pouy a imaginé l'histoire d'un père qui élève seul sa fille de 12 ans, petite soeur de la Zazie de Queneau. La mère « elle s 'est barrée pour voir le monde avant de devenir une vieille chaussette ». C'est en tout cas ce que raconte Papinou à sa petite Clotilde, qui le raconte à ses copines de classe. Pendant leurs vacances en Bretagne, Cloclo et son père se trouvent embarqués dans une manifestation qui dégénère et la fillette est gravement blessée au visage par un tir de flashball...



Villard quant à lui, s'est attelé à l'histoire de la mère, Véro. Les raisons de son départ, sa vie loin de sa famille mais aussi loin des rives du Gange ou des plages du Golfe d'Arabie où sa fille la croit... Dans un style plus rigoureux et précis que celui de son comparse, qui s'amuse du flot incessant de pensées et de paroles de l'adolescente ou des questionnements sans réponse du père, Villard explore la psychologie d'une femme qui a tout quitté pour se trouver, pour ne pas se laisser dévorer par sa vie. Ensemble, ils racontent une histoire faites de mensonges. "L'objet Pop" de Nicolas Herman : les 90 ans de l'inauguration de l'Empire State Building à New York.



Le coup de coeur de Gorian Delpâture : « Lord Cochrane vs l'Ordre des catacombes » de Gilberto Villarroel (Aux Forges de Vulcain).



Le marin le plus audacieux de tous les temps est de retour dans une nouvelle aventure ! 1826, Paris. Jean-Baptiste Dallier, un bonapartiste ami des frères Champollion, est assassiné dans les catacombes. Le célèbre héros écossais Lord Cochrane arrive alors à Paris. Il y retrouve Champollion le Jeune qui possède les preuves de l'existence de Cthulhu, un monstre antédiluvien. Champollion a récupéré un manuscrit de la main de Jules César, qui décrit comment il s'est rendu à R'lyeh, la ville du monstre, au large du fort romain construit sur la longe de Fort Boyard. Cochrane, Champollion le Jeune et le capitaine Éonet partent aussitôt récupérer le manuscrit caché au cimetière du Montparnasse. Mais un mystérieux « Ordre des catacombes » rôde, décidé à empêcher leur enquête !