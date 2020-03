Entrez sans frapper : Erri De Luca et Francesca Melandri/L'injuste destin du Pangolin/La Bagarre/Gorian Delpâture/Eric Russon/Laurence Bibot/Jacques De Pierpont sur Auvio

L'autrice italienne Francesca Melandri a publié ce jeudi dans Libération sa "Lettre aux Français depuis leur futur". Une lettre écrite depuis Rome, puisqu'elle y est confinée depuis le 9 mars dernier... Elle est notre invitée par téléphone ! Ainsi que Erri De Luca.



"La vie vue de chez soi" avec Laurence Bibot : Quand un ancien cauchemar se transforme en nouveau rêve ?



Le journal du confinement, une sorte de roman feuilleton sous forme de cadavre exquis, intitulé "L'injuste destin du Pangolin". Épisode 3.



L'autrice, scénariste et documentariste italienne Francesca Melandri, qui a publié ce jeudi dans Libération sa "Lettre aux Français depuis leur futur". Elle est confinée en Italie depuis le 9 mars dernier, avant la France et la Belgique. Son dernier roman paru en 2019 chez Gallimard est "Tous, sauf moi".



L'écrivain, poète et traducteur italien Erri De Luca sera aussi avec nous. Son dernier livre paru en 2019 chez Gallimard est "Le Tour de l'oie".



Les livres à sortir de votre bibliothèque en période de confinement avec Gorian Delpâture : "Candide" de Voltaire.



Tout acquis aux leçons de l'optimiste docteur Pangloss - selon qui tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles -, Candide mène une existence heureuse dans le château de Thunder-ten-tronckh. Mais un jour, pour avoir embrassé la belle Cunégonde, il est chassé de son paradis terrestre. De la Westphalie jusqu'en Turquie, en passant par la Hollande ou les Amériques, il découvre une réalité odieuse, où la barbarie des hommes n'a d'égale que l'horreur provoquée par les catastrophes naturelles. Instaurant un dispositif satirique d'une méchanceté inouïe à l'encontre des métaphysiques stériles, Voltaire rédige le plus noir mais aussi le plus enjoué de ses contes philosophiques.



Nouveauté : la « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux... Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement.

Avec Jacques De Pierpont et Éric Russon.