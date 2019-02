Entrez sans frapper 20/02/2019 - Entrez sans frapper - 20/02/2019

Les sorties ciné avec Juliette Goudot et Hugues Dayez : - Eighth Grade - Le chant du loup - The Old Man & the Gun - Deux fils Juliette Goudot nous parle de la série "Sex Education" sur Netflix. L'auteur américain Andrew Sean Greer pour son livre "Les Tribulations d'Arthur Mineur" (Actes Sud / Jacqueline Chambon), Prix Pulitzer 2018. Olivier Monssens pour son docu. "High Energy - Le disco survolté des années 80", à voir sur La Trois le 25/02 à 22h50, le 28/02 à 14h30 et le 01/03 à 23h30.

Émission Entrez sans frapper