Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Tout l'art de Laurent Durieux, maître dans l'art de l'affiche et de l'illustration contemporaine, réunit dans l'artbook « Mirages ». Mais aussi l'autrice belge Odile d'Oultremont pour son roman "Baïkonour".



Toute cette semaine, nos chroniqueurs parleront des films, séries, livres et morceaux de musique qui les ont marqués lors de la décennie écoulée (2010-2020).



Les choix de Xavier Vanbuggenhout :



- Meilleure série : "The Leftovers", créée par Damon Lindelof et Tom Perrotta (HBO)

- Meilleur livre : "Un dernier verre au bar sans nom" de Don Carpenter (Cambourakis)

- Meilleur morceau de musique : Anderson .Paak feat Kendrick Lamar : "Tints"



L'illustrateur belge Laurent Durieux pour sa BD "Mirages, tout l'art de Laurent Durieux" (Huginn & Muninn).



Figure majeure de l'art de l'affiche et de l'illustration contemporaine, Laurent Durieux est devenu en peu de temps une signature reconnue par de grands artistes et des cinéastes tels Francis Ford Coppola ou Steven Spielberg. Inspiré par les travaux d'Antonio Petruccelli et d'Ernst Hamlin Baker, par le rétrofuturisme et le 7e art, il trace depuis plus de dix ans une oeuvre unique et reconnaissable entre mille. Contenant une sélection choisie de son travail ses posters les plus célèbres comme certaines oeuvres non retenues et montrées ici pour la première fois , agrémenté de nombreux textes et d'un entretien inédit, cet ouvrage de collection offre à découvrir un univers pictural fantastique et hors du temps.



La scénariste et une romancière belge Odile d'Oultremont pour son roman "Baïkonour" (L'Observatoire).



Anka vit au bord du golfe de Gascogne, dans une petite ville de Bretagne offerte à la houle et aux rafales. Fascinée par l'océan, la jeune femme rêve depuis toujours de prendre le large. Jusqu'au jour où la mer lui ravit ce père qu'elle aimait tant?: Vladimir, pêcheur aguerri et capitaine du Baïkonour. Sur le chantier déployé un peu plus loin, Marcus est grutier. Depuis les hauteurs de sa cabine, à cinquante mètres du sol, il orchestre les travaux et observe, passionné, la vie qui se meut en contrebas. Chaque jour, il attend le passage d'une inconnue. Un matin, distrait par la contemplation de cette jeune femme, il chute depuis la flèche de sa grue et bascule dans le coma. Quelque part entre ciel et mer, les destins de ces deux êtres que tout oppose se croiseront-ils enfin ?



« Les chansons de la mère » avec Sébastien Ministru : "Che Sara" de Jose Feliciano.