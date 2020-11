Entrez sans frapper : Les 30 ans de "Miller's Crossing" et "Pretty Woman"/Adeline Dieudonné/Sébastien Ministru/Dick Tomasovic sur Auvio

"La mort qui tue" d'Adeline Dieudonné : la comtesse de Ségur.



Les 30 ans de la sortie de "Miller's Crossing" des frères Coen avec Gabriel Byrne, Marcia Gay Harden, John Turturro et de "Pretty Woman" de Garry Marshall avec Richard Gere et Julia Roberts.



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : « Bowie. Les livres qui ont changé sa vie » de John O'Connell (Presses de la cité).



David Bowie était un lecteur compulsif qui ne se déplaçait jamais sans sa bibliothèque portative. Trois ans avant sa mort, en 2013, dans le cadre de la mémorable exposition qui lui a été consacrée, il a offert au public une liste des cent livres l'ayant le plus influencé. Dans cet ouvrage, John O'Connell a choisi de les passer en revue en examinant leur impact sur la vie et l'œuvre de la star. Dans un premier temps, les titres semblent se succéder comme autant de pièces d'un puzzle insoluble : que viennent faire 1984 ou Sur la route à côté des Chants de Maldoror ? Fiction, essais, revues de bandes dessinées, occultisme, spiritualité, psychologie et histoire de l'art... La liste et les domaines qu'elle englobe sont pour le moins éclectiques ! Au fil des pages, l'auteur nous abreuve d'indices et d'une mine d'anecdotes qui permettent de se faire une idée plus précise de cet artiste transformiste. Un éclairage passionnant sur un esprit curieux, qui a su se nourrir de ses diverses passions pour construire une carrière et une œuvre devenues cultes.