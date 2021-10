Entrez sans frapper 19/10/2021

Les sorties BD de Xavier Vanbuggenhout :



- « Moon River » de Fabcaro (Éditions 6 Pieds sous Terre)

- « Le sens de la vie et ses frères » d'Éric Veillé (Cornélius)

- « George et Louis- Intégrale Vol. 2 » de Daniel Goossens (Fluide Glacial)



Le réalisateur français Leos Carax pour son film "Annette", qu'il a présenté au Film Fest Gent.



Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à l'humour féroce. Ann, une cantatrice de renommée internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.



Le coup de sœur de Gorian Delpâture : "Les Suicidés du bout du monde : Chronique d'une petite ville de Patagonie" de Leila Guerriero (Rivages).



Dans cette chronique saisissante d'une ville fantôme de Patagonie frappée par une épidémie de suicides de jeunes gens, Leila Guerriero, figure majeure du journalisme narratif en Amérique latine, mène l'enquête avec une empathie profonde pour trouver une explication à ce geste ultime et toujours incompréhensible. Est-ce une secte, l'ennui, l'alcool, la violence, la solitude, la religion, le climat ? Parcourant les rues désertes de ce bout du monde arasé par le vent et le froid, sorte de far west moderne où viennent échouer les pionniers misérables du pétrole, elle pose en réalité la question de ce qui nous tient en vie. Sa réponse se situe du côté de la solidarité, du lien aux autres, à la communauté.