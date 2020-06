Entrez sans frapper : Spéciale Jean Dubuffet/La Bagarre/Thomas Van Cottom/Myriam Leroy/Jacques De Pierpont/Jean-Marc Panis sur Auvio

Spéciale Jean Dubuffet Focus sur le peintre, sculpteur et plasticien français, fondateur du mouvement de l'art brut (productions de personnes exemptes de culture artistique). L'expo "Jean Dubuffet. Le preneur d'empreintes" a lieu tout cet été et jusqu'en janvier 2021 à La Louvière.



"Sa vie par procuration" de Myriam Leroy. Focus sur l'expo "Jean Dubuffet.



Le preneur d'empreintes", à voir au Centre de la gravure et de l'image imprimée à La Louvière jusqu'à janvier 2021. Une exposition réalisée avec le concours de la Fondation Dubuffet à Paris.



On en parle avec :

- Sophie Webel, directrice de la Fondation Dubuffet à Paris

- Catherine de Braekeleer (c'est sa dernière expo après 25 années à la direction du Centre de la Gravure)



Artiste insaisissable et polémique, Jean Dubuffet (1901-1985) est un acteur majeur de la scène artistique de la seconde moitié du XXe siècle. Fasciné par le papier, l'encre et l'imprimerie, l'estampe est profondément liée à son œuvre peinte. L'exposition Jean Dubuffet. Le preneur d'empreintes offre une plongée exceptionnelle dans les expérimentations lithographiques de l'artiste. Elle se déploie en deux temps. La série des Phénomènes, véritable atlas des phénomènes naturels du monde, constitue le cœur de l'exposition. Chaque planche célèbre un aspect du monde naturel renforcée encore par les titres poétiques que Dubuffet leur donna. La seconde section dévoile les recherches qui ont précédé et annoncé ce cycle unique dans l'histoire de l'estampe du xxe siècle. De la série des Murs de 1945 aux Assemblages d'empreintes de 1953, le processus de création de l'artiste aboutira aux savoureuses figures à chapeau de 1962 issues des Phénomènes. 300 œuvres (lithographies, peintures, livres, assemblages...), toute la diversité de Jean Dubuffet faisant de l'invention sans cesse renouvelée le pilier de la création et de la pensée.



Avec Myriam Leroy et Jacques De Pierpont.



