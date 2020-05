Entrez sans frapper : Benoît Peeters et Aliénor Debrocq/Alain Chamfort/Laurence Bibot/Corentin Candi/Jean-Marc Panis/Michèle Goslar sur Auvio

Loin des yeux, près du cœur : le point avec nos artistes



Le secteur de la culture est l'un des plus directement impacté par la crise du coronavirus. Toute cette semaine, on fait le point avec nos artistes et institutions culturelles. Focus ce mardi sur le secteur de l'édition. On en parle avec Benoît Peeters et Aliénor Debrocq.



Deux minutes d'exercice avec au moins six fois le mot "beauté".



On en parle avec :

- Benoit Peeters, fondateur et directeur général des Impressions Nouvelles

- La journaliste et autrice Aliénor Debrocq, qui a publié son roman « Cent jours sans Lily » le 26 février chez Onlit



La chronique de Gorian Delpâture : "Du bleu dans la nuit" de Jean-Charles Chapuzet (Marchialy).



C'est l'effroi à Jarnac lorsque la petite Mona Lisa est kidnappée un soir de février 2004. Tous les hommes de la gendarmerie locale se mobilisent, et même au-delà, la section de recherches de Bordeaux. Ils ne le savent pas encore, mais ce fait divers va devenir l'affaire la plus importante de leur vie. Quatorze ans plus tard, le Patron, directeur d'enquête de l'affaire, et plusieurs gendarmes se souviennent : le dispositif mis en place, la coopération entre la brigade locale et la gendarmerie de Bordeaux, la garde à vue d'un suspect - interminable jusqu'à l'ultime rebondissement -, les retentissements médiatiques et politiques de l'affaire. Du Bleu dans la nuit est la chronique heure par heure de cette journée sous tension où se joue la vie d'une fillette, l'histoire des coulisses de l'enquête, mais aussi un récit social sur la campagne française.



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux... Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement.

Avec Laurence Bibot et Corentin Candi.



Toute cette semaine, nous vous proposons le feuilleton "Love Songs" de Jean-Marc Panis. L'amour, voilà bien un thème qui aura alimenté un bon nombre de chansons pop. Jean-Marc Panis est parti enquêter sur la complexité du sentiment amoureux, et surtout sur la force des chansons qui le décrivent ou s'en inspirent. Deuxième étape de ce périple au pays des chansons d'amour, ce Love songs trip qui hier nous parlait de coup de foudre.



Aujourd'hui, c'est avec un vieux routier, Alain Chamfort, qui a su rester jeune dans son cœur, que nous allons évoquer la femme fatale.