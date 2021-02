Entrez sans frapper : CharlÉlie Couture/Christophe Chabouté/Jean-Marc Panis/Jacques De Pierpont/Laurence Bibot sur Auvio

À 11h30 :



Nouvelle diffusion de "J'entends des voix" de Laurence Bibot : la voix des comiques sérieux.



L'auteur de bande dessinée français Christophe Chabouté pour sa BD "Yellow Cab" (Glénat).



Après avoir réalisé des films et des séries pendant 20 ans, Benoit Cohen sent qu'il a besoin de prendre un nouveau départ. En 2014, il déménage pour New-York et décide de devenir chauffeur de taxi pour les besoins de l'écriture d'un scénario. En plongeant au cœur de la ville, en se nourrissant de la richesse de la métropole, il espère retrouver l'inspiration. Dans une école du Queens, il apprend les ficelles du métier, fait la rencontre de ses futurs collègues, migrants de tous pays à la recherche du « rêve américain », et affronte le labyrinthe administratif qui mène à la licence de taxi driver. Au volant de l'emblématique yellow cab, il arpente les rues de Big Apple, observe les visages de milliers de passagers et emmagasine les histoires.



Dès midi :



Nouvelle diffusion de la chanson de Pompon : "Les F..." de Jacques Brel.



Le chanteur, compositeur, peintre, écrivain, graphiste et photographe franco-américain CharlÉlie Couture pour son livre "New York memories" (Cherche Midi) et son nouvel album "Trésors cachés et Perles rares".



"New York memories" : Vivre à New York : un rêve devenu réalité pour CharlElie. Si loin de la France, Big Apple et ses habitants l'inspirent, le surprennent, et parfois lui jouent de mauvais tours... La ville s'amuse de lui tout autant qu'il s'amuse d'elle. CharlElie la peint et la dépeint, la met en musique, y prend ses marques. Jusqu'à ce que l'émerveillement et la frénésie des premières années s'estompent. Et s'il était temps de revenir ?



Feuilleton "Selectorama" de Jean-Marc Panis.



Dans la luxuriante forêt de la création, la vue est souvent bouchée par des arbres têtes de gondole, ces végétaux évidents, qui profitent de l'exposition et croissent dans des proportions insensées. Puis, plus loin derrière cette vitrine voyante, se trouvent des essences plus rares. Et parfois plus excitantes aussi. Jeunes pousses, bois mûr ou vieilles branches, quel que soit leur âge, c'est leur rareté et leur originalité qui font leur valeur. C'est la curiosoité qui a guidé Jean-Marc Panis dans le choix de son herbier vivant. Complilé en cinq chapitres, bienvenue dans son "selectorama" !



Ce vendredi : Charlotte Caluwaerts (Rheinzand, Tundra).