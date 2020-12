Entrez sans frapper : Spéciale films de Noël, Eric Russon, Pompon sur Auvio

Les coups de coeur 2020 d'Éric Russon : - Théâtre : "Misery", mis en scène par Fabrice Gardin, "Au suivant" de Guillermo Guiz, "Celle que vous croyez" de Jessica Gazon, d'après le roman de Camille Laurens - Cinéma : Deux films avec Elisabeth Moss : "Shirley" et "The Invisible man" Les 30 ans de « Maman, j'ai raté l'avion » de Chris Columbus, avec Macaulay Culkin, Catherine O'Hara et Joe Pesci. Mais aussi les 30 ans de « Edward aux mains d'argent » de Tim Burton, avec Johnny Depp et Winona Ryder. On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg. La chanson de Pompon : Mac-Kac et son Rock'n'Roll : "Et là-bas ?" (1956).