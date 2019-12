Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Son nouveau roman "Le Second disciple" : l'association entre un ancien militaire fraîchement converti et l'auteur présumé d'un attentat terroriste qui fomente sa vengeance va repeindre Bruxelles en rouge sang.



Toute cette semaine, nos chroniqueurs parleront des films, séries, livres et morceaux de musique qui les ont marqués lors de la décennie écoulée (2010-2020).



Les choix de Jacques De Pierpont :



- Meilleure série : "Peaky Blinders", créée par Steven Knight (BBC Two)

- Meilleur livre : Hervé Le Corre : "Après la guerre" (Rivages Noir)

- Meilleur morceau de musique : Kendrik Lamar : "Alright"



L'écrivain belge d'origine turque Kenan Görgün pour son livre "Le Second disciple" (Les Arènes).



Xavier Brulein, ancien militaire de retour du Moyen-Orient, est écroué après une rixe sanglante dans un bar. En prison, il rencontre Abu Brahim, prédicateur islamiste, l'un des cerveaux du terrible « attentat de la Grand-Place ». Seul membre de son réseau capturé, Brahim est convaincu d'avoir été sacrifié. Converti avant sa remise en liberté, Xavier devient Abu Kassem, adoptant l'un des noms du Prophète de l'islam. Il infiltre une cellule terroriste pour démasquer ceux qui ont trahi Brahim, devenant l'instrument de sa vengeance, un homme-machine que rien ne saurait faire dévier de sa mission : « En comparaison, le 11-Septembre sera l'enfance de l'art. »



Et les choix de Sébastien Ministru pour la décennie écoulée :



- Meilleur livre : "Vernon Subutex" de Virginie Despentes (Grasset)

- Meilleur film: "Douleur et gloire" de Pedro Almodovar

- Meilleur morceau de musique : "Tout oublier" de Angèle et Roméo Elvis



Les sorties ciné avec Hugues Dayez :



- Star Wars, épisode IX : L'Ascension de Skywalker

- Le traître

- Notre Dame