Entrez sans frapper : Anthony Hopkins/Alex Vizorek/Nicolas Herman/Juliette Goudot/Jacques De Pierpont sur Auvio

"L'objet Pop" de Nicolas Herman : la machine espresso Illy.



Alex Vizorek pour son spectacle "Ad Vitam", à voir au TTO à Bruxelles jusqu'au 26/06 et puis du 16 au 29/08.



Il a fini par nous entendre ! Dix ans qu'il se traînait (avec beaucoup d'élégance, ne vous méprenez pas) son premier one man show « Alex Vizorek est une oeuvre d'art » : il était un petit peu temps de passer à la suite. Et cocorico, le Viz' a choisi le TTO pour créer son nouveau spectacle en exclusivité interplanétaire. Comme pour le premier, il espère que nous en sortions repus, bidonnés et un peu plus cultivés sans doute. Pendant dix ans, Alex Vizorek vous a ouvert les yeux sur l'Art, mais il lui reste encore beaucoup de sujets à vous transmettre. Nous sommes ravis de revoir parmi nous le comédien le plus prolifique (et, il faut bien le dire, le plus outrageusement sympathique) du paysage audiovisuel franco-belge.



Anthony Hopkins pour le film "The Father" de Florian Zeller. Une ITV de Juliette Goudot.



La trajectoire intérieure d'un homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c'est aussi l'histoire d'Anne, sa fille, qui tente de l'accompagner dans un labyrinthe de questions sans réponses.



La chanson de Pompon : The Justice Collective : "He Ain't Heavy, He's My Brother" (2012).