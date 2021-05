Entrez sans frapper : Laurent Combalbert/Jules Adam/Xavier Vanbuggenhout/Gorian Delpâture sur Auvio

Les sorties BD de Xavier Vanbuggenhout :



- « Monaco. Luxe, crime et corruption » de Hélène Constanty et Thierry Chavant (Soleil - Collection Noctambule)

- « Folklords Tome 1 » de Matt Kindt, Matt Smith et Chris O'Halloran (Delcourt)

- « La Grimace » de Vincent Vanoli (L'Association)



Laurent Combalbert, ancien négociateur du Raid (l'unité d'élite de la police française), pour son premier roman « Négo » (Calmann-Levy).



Stanislas Monville est négociateur professionnel. Il intervient dans les kidnappings, les séquestrations, les extorsions... Ses années de service dans les forces spéciales comme les missions privées qu'il conduit désormais lui ont donné un instinct très sûr pour repérer les situations à risque. Aussi, lorsqu'il est contacté pour prendre en charge une négociation ultrasecrète autour du plus grand conservatoire de la biodiversité au monde, il sent bien un piège, mais la curiosité l'emporte. Très vite, il comprend qu'il a mis les pieds dans un engrenage dangereux, où l'écologie rime avec violence et fanatisme, et où chaque ultimatum risque d'être le dernier.



La chronique "Upperculte" de Jules Adam : "Discovery" de Daft Punk (2001).



Le coup de cœur de Gorian Delpâture : "La colline que nous gravissons" d'Amanda Gorman", traduit par Lous and the Yakuza (Fayard).



À vingt-deux ans, Amanda Gorman a déclamé l'un de ses poèmes, « La colline que nous gravissons », lors de la cérémonie d'investiture du président des États-Unis, Joe Biden. Son invitation vibrante à se tourner vers l'avenir avec courage et à oser agir a marqué l'Amérique et le monde. Son poème est publié dans une édition bilingue, avec la traduction de l'artiste, autrice-compositrice et interprète Lous and the Yakuza, et précédé d'un avant-propos d'Oprah Winfrey.