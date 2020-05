Entrez sans frapper : Fabrizio Cassol et Florent Le Duc/La Bagarre/Love Songs/Jean-Mac Panis/Adeline Dieudonné/Guillermo Guiz/Josef Schovanec/Jean-Marc Panis sur Auvio

Loin des yeux, près du cœur : le point avec nos artistes



Le secteur de la culture est l'un des plus directement impacté par la crise du coronavirus. Toute cette semaine, on fait le point avec nos artistes et institutions culturelles. On démarre ce lundi avec le secteur de la musique. On en parle avec Fabrizio Cassol et Florent Le Duc.



Deux minutes d'exercice avec au moins six fois le mot "beauté".



Le secteur de la culture est l'un des plus directement impacté par la crise du coronavirus. Il a perdu 93% de ses recettes propres en raison des effets de la pandémie. Toute cette semaine, on fait le point avec nos artistes et institutions culturelles. On démarre ce lundi avec le secteur de la musique.



On en parle avec :

- Le saxophoniste belge de jazz Fabrizio Cassol d'Aka Moon, dont le nouvel album "OPUS 111" est sorti sur les plateformes. En l'honneur du 250e anniversaire de Beethoven, Aka Moon rend hommage à ce grand maître avec un répertoire inspiré de sa dernière Sonate 32 Op. 111 pour piano (1821-22)

- Florent Le Duc, artiste, co-directeur de FrancoFaune et Membre fondateur du FACIR - La Fédération des Auteurs Compositeurs et Interprètes Réunis.



La chronique de Josef Schovanec : "Les Hauts de Hurlevent", ce grand classique de la littérature anglaise, l'unique roman d'Emily Brontë.



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux... Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement.

Avec Guillermo Guiz et Adeline Dieudonné.



Toute cette semaine, nous vous proposons le feuilleton "Love Songs" de Jean-Marc Panis.

L'amour, voilà bien un thème qui aura alimenté un bon nombre de chansons pop. Jean-Marc Panis est parti enquêter sur la complexité du sentiment amoureux, et surtout sur la force des chansons qui le décrivent ou s'en inspirent.



Premier étape de ce voyage au pays de l'amour, avec l'auteur de BD Charles Berberian, qui se replonge dans ses souvenirs. Il nous parle de coup de foudre avec "Feel Like Makin' Love" de Roberta Flack (1974).