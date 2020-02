Entrez sans frapper : Michel Hazanavicius/Omar Sy/Éric Russon/Gorian Delpâture sur Auvio

"Le prince oublié", le conte familial de Michel Hazanavicius avec Omar Sy, sur les rapports père-fille et le passage de l'enfance à l'âge adulte...



"Les inconnus connus" d'Éric Russon : Hey Hey Hey !



Michel Hazanavicius et Omar Sy pour le film "Le Prince oublié".



Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour l'endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire où l'héroïne est toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n'a plus besoin de ces histoires. Désarmé, son père va devoir accepter que sa fille grandisse et s'éloigne de lui. Dans leur Monde imaginaire, le Prince va alors devoir affronter la plus épique de toutes ses aventures pour conserver une place dans l'histoire.



Le coup de cœur de Gorian Delpâture : "Santa Muerte" de Gabino Iglesias (Sonatine).



Austin, Texas. Tu t'appelles Fernando, et tu es mexicain. Immigré clandestin. Profession ? Dealer. Un beau jour... Non, oublie " beau ". Un jour, donc, tu es enlevé par les membres d'un gang méchamment tatoués qui ont aussi capturé ton pote Nestor. Pas ton meilleur souvenir, ça : tu dois les regarder le torturer et lui trancher la tête. Le message est clair : ici, c'est chez eux. Fernando croit en Dieu, et en plein d'autres trucs. Fernando jure en espagnol, et hésite à affronter seul ses ennemis. Mais avec l'aide d'une prêtresse de la Santería, d'un Portoricain cinglé et d'un tueur à gages russe, là oui, il est prêt à déchaîner l'enfer !