Entrez sans frapper 18/02/2019 - Entrez sans frapper - 18/02/2019

L'objet Pop de Nicolas Herman : le panneau de sens interdit. Christian Olivier, l'un des fondateurs des Têtes Raides et son nouvel album "After/Avant", qu'il présentera le samedi 23 février à 20h00 au Spacium à Hamme-Mille. Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne : "Entends la nuit" de Catherine Dufour (L'Atalante). Le chanteur du groupe Dionysos revient avec son nouveau roman « Une Sirène à Paris », l'histoire d'amour impossible entre un homme et une sirène dans le Paris contemporain. Un conte moderne qui questionne l'engagement poétique et le pouvoir de l'imagination dans une époque troublée... Le coup de cœur de Gorian Delpâture : "L'Outsider" de Stephen King (Albin Michel).

Émission Entrez sans frapper