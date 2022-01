Entrez sans frapper 18/01/2022

Les sorties BD de Xavier Vanbuggenhout :



- "Je suis toujours vivant" de Roberto Saviano et Asaf Hanuka (Gallimard/Steinkis)

- "Le Poids des héros" de David Sala (Casterman)



Bertrand Piccard, le psychiatre, explorateur et environnementaliste suisse, l'initiateur de Solar Impulse, le tout premier avion capable de faire le tour du monde sans carburant, pour son livre "Réaliste : Soyons logiques autant qu'écologiques" (Stock).



Non, la sauvegarde de notre planète ne relève pas forcément de l’exercice d’auto-flagellation. Non, la préservation de notre espace naturel ne se réduit pas obligatoirement à une accumulation de sacrifices. Renversons plutôt la tendance et proposons une logique contraire. Oublions une fois pour toute l’impasse que nous promettent – avec une obstination qui confine à l’aveuglement – les partisans de la décroissance. Croire qu’il est possible de motiver les bonnes volontés en amputant d’emblée leur confort, leur mobilité ou leur niveau de vie est un combat perdu d’avance. Mais les solutions pour sortir de cette supposée et inéluctable fatalité existent bel et bien. La Fondation Solar Impulse en propose 1 000 qui toutes fonctionnent. Nous les avons testées et labélisées. Elles prouvent non seulement que la croissance qualitative n’est pas un leurre, mais qu’elle est, au contraire, capable de créer de la richesse et de l’emploi. Remplacer ce qui pollue par ce qui protège l’environnement, c’est ça, le marché de l’avenir. Ne soyons pas pessimistes, pas même optimistes, soyons tout simplement réalistes !



Le coup de cœur de Gorian Delpâture : "Sucre amer" d'Avni Doshi (Globe).



À la cinquantaine, la mère d’Antara déclenche les premiers symptômes de la maladie d’Alzheimer. Tout le monde attend que sa fille unique prenne soin d’elle. Mais la jeune femme renâcle. Car plus le passé déserte l’esprit de sa mère, plus le sien en est envahi. Ma ne l’a ni élevée, ni aimée, ni respectée. Quand Antara avait quatre ans, Ma s’est entichée d’un gourou, a fait fuir son père, l’a entraînée dans la secte d’Osho puis abandonnée aux tortures d’un pensionnat catholique… Avec les souvenirs cruels, la colère longtemps refoulée déferle jusqu’à lui faire rêver d’euthanasie. À l’heure où elle s’apprête à devenir mère à son tour, Antara en vient à redouter le mimétisme. Ses dessins bizarres, obsessionnels, et ses instal­lations auraient pu lui apporter la paix, si seulement Ma ne s’était pas employée à saboter sa vocation d’artiste. Avec ce premier roman finaliste du Booker Prize, Avni Doshi dissèque les sentiments et les ressentiments d’un amour mère-fille impossible, et brandit à la société indienne, patriarcale et fataliste, un miroir impitoyable.