Entrez sans frapper : Philippe Besson/Hélène Maquet/Michel Dufranne/Phil Spector sur Auvio

Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne et deux romans français de cette rentrée qui nous plonge dans des futurs proches des plus horribles :



- Jérôme Leroy, Vivonne, La Table Ronde

- Éric Richer, Tiger, Éd.de l'Ogre L'écrivain, dramaturge et scénariste français



Le décès de Phil Spector.



Philippe Besson pour son nouveau roman "Le dernier enfant" (Julliard).



« Elle le détaille tandis qu'il va prendre sa place : les cheveux en broussaille, le visage encore ensommeillé, il porte juste un caleçon et un tee-shirt informe, marche pieds nus sur le carrelage. Pas à son avantage et pourtant d'une beauté qui continue de l'époustoufler, de la gonfler d'orgueil. Et aussitôt, elle songe, alors qu'elle s'était juré de se l'interdire, qu'elle s'était répété non il ne faut pas y songer, surtout pas, oui voici qu'elle songe, au risque de la souffrance, au risque de ne pas pouvoir réprimer un sanglot : c'est la dernière fois que mon fils apparaît ainsi, c'est le dernier matin. »



"Machins, Machines" d'Hélène Maquet : l'énigme de l'affaire « Mostly Harmless », le randonneur non-identifié dont le corps a été retrouvé le 23 juillet 2018 dans une réserve nationale au sud de la Floride, vient d'être résolue...