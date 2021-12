Entrez sans frapper 17/12/2021

"Machins, Machines" d'Hélène Maquet : jeunes et post-vérité.



Ce samedi 18 novembre, c'est les 20 ans de la mort de Gilbert Bécaud.



On en parle avec Jacques Pessis, auteur du livre (avec Claude Lemesle) "Bécaud. On vient te chercher" (L'Archipel).



« Monsieur 100 000 volts » à la scène, Gilbert Bécaud l'était aussi à la ville. Son quotidien n'a cessé d'être un tourbillon de création et de passions : des journées à 200 à l'heure, des soirées de concert devant des salles combles reprenant en choeur ses refrains, des nuits de création de couplets qui ont fait le tour du monde. Pour la première fois, Jacques Pessis et Claude Lemesle racontent le parcours du compositeur surdoué, le chanteur qui cassait les pianos, mais aussi l'homme pudique qui se dissimulait derrière son sourire et ses cravates à pois. Une biographie à quatre mains qui est aussi un exercice de réhabilitation, démontant, preuves à l'appui, les clichés qui ont entaché son image. Vingt ans après sa mort, Jacques Pessis et Claude Lemesle lancent à leur ami Gilbert : " On revient te chercher ! "



