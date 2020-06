Entrez sans frapper : Yael Naim/La Bagarre/Brigitte Giraud/Adeline Dieudonné/Corentin Candi/Jean-Marc Panis sur Auvio

La musicienne franco-israélienne Yael Naim sort "Nightsongs", un nouvel album doux et apaisant composé essentiellement la nuit...



"La mort qui tue" d'Adeline Dieudonné : Simone de Beauvoir.



La musicienne franco-israélienne Yael Naim pour son nouvel album "Nightsongs".

En concert le 24/09 aux Nuits Bota à Bruxelles.



La « Bagarre » s'agrandit au cinéma et à la littérature et on vous propose aussi un petit quiz musical et de culture générale. Avec Adeline Dieudonné et Corentin Candi.



Focus sur les chansons d'amour et à la manière dont elles nous remuent. C'est le feuilleton "Love Songs" de Jean-Marc Panis. Et pour parler "d'aller voir ailleurs", c'est Brigitte Giraud, écrivaine rock, auteure du bouleversant « Avec les garçons » ou encore de "L'amour est très surestimé", titre emprunté au chanteur Dominique A. Ça tombe bien puisque la chanson que Brigitte Giraud a choisi pour parler de ce moment pas simple, c'est "Pour la peau" d'un certain Dominique A...