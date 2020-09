Entrez sans frapper : Spéciale Bourvil/Sébastien Ministru/Dick Tomasovic/Josef Schovanec sur Auvio

La chronique de Josef Schovanec : Hildegarde de Bingen, grande intellectuelle et polymathe.



Le 23 septembre prochain, cela fera 50 ans que André Raimbourg, dit Bourvil, nous quittait.



Grande admirateur de Fernandel, il tente de devenir artiste lui aussi en se créant un rôle caricatural de paysan normand naïf et benêt. Au départ musicien et chanteur de music-hall et d'opérette avec des titres comme À bicyclette, Salade de fruits et La Tendresse, il se tourne rapidement vers le 7e art et marquera le cinéma français avec des films comme La grande Vadrouille, Le Corniaud, Le Cercle rouge ou La Traversée de Paris.



On parle de Bourvil avec notre spécialiste cinéma, Dick Tomasovic. On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : "La Petite Dernière" de Fatima Daas (Les Éditions Noir sur Blanc/Notabilia).



Je m'appelle Fatima Daas. Je suis la mazoziya, la petite dernière. Celle à laquelle on ne s'est pas préparé. Française d'origine algérienne. Musulmane pratiquante. Clichoise qui passe plus de trois heures par jour dans les transports. Une touriste. Une banlieusarde qui observe les comportements parisiens. Je suis une menteuse, une pécheresse. Adolescente, je suis une élève instable. Adulte, je suis hyper-inadaptée. J'écris des histoires pour éviter de vivre la mienne. J'ai fait quatre ans de thérapie. C'est ma plus longue relation. L'amour, c'était tabou à la maison, les marques de tendresse, la sexualité aussi. Je me croyais polyamoureuse. Lorsque Nina a débarqué dans ma vie, je ne savais plus du tout ce dont j'avais besoin et ce qu'il me manquait. Je m'appelle Fatima Daas. Je ne sais pas si je porte bien mon prénom.