Entrez sans frapper : Charly Delwart/Sylvestre Sbille/Hélène Maquet/Laurence Bibot sur Auvio

La chronique de Laurence Bibot « J'entends des voix » : la voix des sportifs amateurs.



L’écrivain belge Charly Delwart pour ses livres "Le grand lézard" (Ed. Flammarion) et "Les aventures de moi-même. Journal de ma fugue" (Flammarion Jeunesse).



"Le grand lézard" : Est-ce qu'une crise vécue à quarante ans est forcément une crise de la quarantaine ? Thomas, ces derniers temps, remet tout en question. Sa femme et ses amis n'ont pas de doute, c'est la crise de la quarantaine. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que, toutes les nuits, Thomas rêve qu'il est nain et, dans ce rêve, il est une meilleure version de lui-même. Sa vie y est intense, sa femme plus amoureuse, son travail plus reconnu. Comme s'il lui suffisait de devenir plus petit pour que son horizon s'agrandisse. On dit qu'il faut suivre les rêves qu'on a. Mais ceux qu'on fait ? Thomas va décider de suivre le sien avec l'espoir, tel un lézard, de faire sa mue.



"Les aventures de moi-même. Journal de ma fugue" : C’est décidé, je vais faire une fugue. Je m’appelle Gaspard, j’ai 10 ans (enfin presque). Donc après-demain ou après-après-demain, je pars à la conquête du monde (ou du moins je pars de chez moi). Mais avant, il faut que je m’organise, et j’ai des questions :



- OÙ ALLER : UNE ÎLE, UNE VILLE, LA FORÊT ?

- COMBIEN DE JOURS ?

- QU’EST-CE QUE JE DOIS PRENDRE AVEC MOI (ET COMBIEN DE PAIRES DE CHAUSSETTES) ?

- EST-CE QUE JE DOIS PRÉVENIR MES PARENTS ?

- COMMENT ON ÉLOIGNE DES LOUPS S’IL Y EN A ?

- ET JE VAIS MANGER QUOI ?



Car une aventure, ça se prépare.



Nous accueillerons également le réalisateur, scénariste et romancier belge Sylvestre Sbille pour son roman « Massada » (Ed. Plon).



Après la chute de Jérusalem, noyée dans le sang, les derniers rebelles juifs ont trouvé refuge à Massada. Mais les Romains sont opiniâtres, et le siège dure depuis des mois. Là-haut, Hagar et son petit frère accomplissent les corvées d'eau et écoutent les grands parler du Tout-Puissant, qui pourrait encore venir les délivrer. En bas, dans le village de fortune où se côtoient ceux qui servent l'armée, Djanu, 15 ans, se voit déjà adopté par le général lorsque sa rencontre avec une putain égyptienne, obsédée par la citadelle, bouleverse son désir et ses ambitions. Avant que la terrible rampe d'assaut n'atteigne son but, Djanu fera tout pour qu'elle se livre à lui, corps et âme.



La chronique « Machins, Machines » d'Hélène Maquet : Demi Skipper, la femme qui cherche à troquer une pince à cheveux contre une maison.