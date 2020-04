Entrez sans frapper : Spéciale Christophe/L'injuste destin du Pangolin/Thierry Hellin sur Auvio

Suite à son décès à l'âge de 74 ans, nouvelle diffusion de la rencontre avec Christophe, que l'on avait reçu en avril 2016 pour son album "Les vestiges du chaos". « Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30, avec Myriam Leroy et Éric Russon. Et dès midi : "L'injuste destin du Pangolin", nouvelle séquence en forme de roman feuilleton pour se souvenir de ce qui va se passer au jour le jour dans ce confinement. Adeline Dieudonné, Myriam Leroy, Sébastien Ministru, Jérôme Colin et Eric Russon prêteront leur plume chaque jour pour écrire un petit chapitre de ce confinement... Épisode 23. Suite à son décès à l'âge de 74 ans, nouvelle diffusion de la rencontre avec Christophe, que l'on avait reçu en avril 2016 pour son album "Les vestiges du chaos". Lecture d'un poème par Thierry Hellin : "Ton rire" de Pablo Neruda.