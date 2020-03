Entrez sans frapper : Les 25 ans de Pulp Fiction/L'injuste destin du Pangolin/La Bagarre/Josef Schovanec/Laurence Bibot/Corentin Candi/Gorian Delpâture sur Auvio

Focus sur "Pulp Fiction", le premier grand succès de Quentin Tarantino sorti en 1994, avec Dick Tomasovic. « La vie vue de chez soi » de Laurence Bibot : le son des autres. Le journal du confinement, une sorte de roman feuilleton sous forme de cadavre exquis, intitulé "L'injuste destin du Pangolin". Aujourd'hui, un texte de Jérôme Colin. Nouvelle diffusion de l'émission sur les 25 ans de "Pulp Fiction" de Quentin Tarantino. On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg. Les livres à sortir de votre bibliothèque en période de confinement avec Gorian Delpâture : "La Conjuration des Imbéciles" de J.K. Toole À trente ans passés, Ignatus vit encore cloîtré chez sa mère, à La Nouvelle-Orléans. Harassée par ses frasques, celle-ci le somme de trouver du travail. C'est sans compter avec sa silhouette éléphantesque et son arrogance bizarre... Chef-d'œuvre de la littérature américaine, La Conjuration des imbéciles offre le génial portrait d'un Don Quichotte yankee inclassable, et culte. Nouveauté : la « Bagarre » s'agrandit au cinéma, à la littérature et aux jeux... Une Bagarre dans la Ludothèque, Vidéothèque, Cinémathèque, Bibliothèque... pour vous donner des idées de livres à lire ou redécouvrir, de films à voir en famille... et aussi pour vous apporter un peu de légèreté pendant cette période de confinement. Avec Adeline Dieudonné et Corentin Candi. La chronique de Josef Schovanec : la déesse Hugieia, qui a donné son nom à l'hygiène.