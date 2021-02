Entrez sans frapper : Émilie de Turckheim/Christian Casoni/Joëlle Scoriels/Sébastien Ministru/Juliette Goudot/Jean-Marc Panis sur Auvio

Nouvelle diffusion du « La La Langue » de Joëlle Scoriels : la belle expression « tirer les vers du nez », avec aussi une ouaille et une vermine. Émilie de Turckheim pour son roman « Lunch-box » (Ed. Gallimard). Dans la ville rêvée de Zion Heights, sur la baie du détroit de Long Island, un petit monde gravite autour de l'école bilingue : les mères délurées organisent des garden-parties, les pères, souvent absents, suivent de loin les affaires de la vie courante, les couples se font et se défont tandis que les enfants préparent le spectacle de fin d'année. Tous ont pour coqueluche Sarah, la professeur de chant, célèbre pour ses comédies musicales extravagantes. Jusqu'au jour où, par accident, elle bouleversera leurs vies et la sienne, à jamais. Nouvelle diffusion de « Paroles, Paroles » de Sébastien Ministru : « Des attractions désastre » d'Étienne Daho. Christian Casoni pour son livre « Juke. 110 portraits de bluesmen » (Ed. Le Mot et le Reste). Après avoir été rédacteur en chef de la revue spécialisée Blues Again, Christian Casoni souhaite donner un véhicule plus généraliste au blues et propose ses services à Rock&Folk. Intéressé par son idée de reconnecter les fans de rock à cette musique, Philippe Manœuvre lui donne les clefs de la rubrique Beano Blues. À partir de là, Casoni a le champ libre pour parler de la musique du diable. Il décide de le faire sur un ton qu'il veut légèrement sacrilège, et met au ban le traitement savant d'une musique qui n'est pas l'aïeul du rock mais le rock'n'roll lui-même ! Car au fil de cette anthologie d'articles, le journaliste tend à montrer que s'adresser aux fans des Stooges et des White Stripes, c'est inévitablement parler à ceux de Howlin' Wolf, Elmore James ou Hound Dog Taylor. Les sorties cinéma en VOD avec Juliette Goudot : « En Thérapie » (Arte), « Palmer » avec Justin Timberlake, « Jeunesse Sauvage » de Frédéric Carpentier, film d'auteur inédit qui sort sur une nouvelle mini-plateforme belge www.magellanfilms.be Le feuilleton « Selectorama » de Jean-Marc Panis. Dans la luxuriante forêt de la création, la vue est souvent bouchée par des arbres têtes de gondole, ces végétaux évidents, qui profitent de l'exposition et croissent dans des proportions insensées. Puis, plus loin derrière cette vitrine voyante, se trouvent des essences plus rares. Et parfois plus excitantes aussi. Jeunes pousses, bois mûr ou vieilles branches, quel que soit leur âge, c'est leur rareté et leur originalité qui font leur valeur. C'est la curiosoité qui a guidé Jean-Marc Panis dans le choix de son herbier vivant. Complilé en cinq chapitres, bienvenue dans son « selectorama » ! Ce mercredi : Esther Lybeert du groupe The Antler King.