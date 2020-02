Entrez sans frapper : Tame Impala/Pic Pic André/Tom Villa/Nicolas Herman/Michel Dufranne/Luc Lorfèvre sur Auvio

Vincent Patar et Stéphane Aubier pour "Pic Pic André et leurs amis", Tame Impala et leur nouvel album "The Slow Rush" et le nouveau spectacle de Tom Villa, « Les Nommés sont... ».



L'objet Pop de Nicolas Herman : la Playstation.



Luc Lorfèvre du Moustique nous parle de "The Slow Rush", le quatrième album du groupe australien Tame Impala.



L'humoriste et acteur français Tom Villa pour son spectacle « Les Nommés sont... », à voir le 3 avril à 18h30 au Lotto Mons Expo, dans le cadre du LOL2 Festival 2020.



Après C8, France Inter, TF1 et France 2, Tom Villa monte sur scène. Le comédien et chroniqueur a enfilé son smoking pour une cérémonie de remise de prix bien personnelle : de l'écologie aux médias, des réseaux sociaux au racisme, des gilets jaunes aux mariages à thèmes, de la chirurgie esthétique aux Religions, Tom nous raconte la société avec humour en ne se moquant que d'une seule personne avant tout : lui-même.



Vincent Patar et Stéphane Aubier pour la BD "Pic Pic André et leurs amis" (Casterman).



André le mauvais cheval, Pic Pic le cochon Magik et Éléphant sont inséparables. Vivant de petits boulots, fans de musique, de littérature et de bière, leur quotidien créatif, délirant et parfois absurde n'est pas sans rappeler celui de leurs facétieux créateurs, Vincent Patar et Stéphane Aubier, figures emblématiques et cultes de l'animation belge (Panique au village, Ernest et Célestine et bien sûr plusieurs courts métrages de Pic Pic André Shoow).



Et pour terminer, on part à l'Est avec Michel Dufranne : - Benoît Vitkine, Donbass, EquinoX - Danü Danquigny, Les aigles endormis, Gallimard/Série Noire