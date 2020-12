Entrez sans frapper : "Le Comte de Monte-Cristo" d'Alexandre Dumas/Sébastien Ministru/Juliette Goudot/Nicolas Herman sur Auvio

"Paroles, Paroles" de Sébastien Ministru : "Mon beau sapin", interprété par Nana Mouskouri.



L'universitaire français, spécialiste de l'œuvre d'Alexandre Dumas, Claude Aziza pour la sortie du beau livre "Le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas", illustré par Edouard Riou (Les Presses de la Cité/Omnibus).



1815. Le jeune Edmond Dantès est victime d'un complot et se retrouve enfermé au château d'If. Bien des années plus tard, un personnage mystérieux, le richissime comte de Monte-Cristo, fait son apparition dans la haute société parisienne. Une vengeance implacable se met en marche...



L'Objet Pop de Nicolas Herman : Bibendum, le Bonhomme Michelin.



Les coups de coeur 2020 de Juliette Goudot :



- Littérature : "Le Consentement" de Vanessa Springora (Grasset) et "Le Coût de la vie" de Deborah Levy (Éditions du Sous-Sol), Prix Femina étranger 2020

- Cinéma : "Un pays qui se tient sage" de David Dufresne et "Drunk" de Thomas Vinterberg